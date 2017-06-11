В центре Ростова-на-Дону горела квартира в пятиэтажном доме



В центре Ростова-на-Дону горела квартира в пятиэтажном доме. ЧП произошло днем 13 июня на пересечении Газетного переулка с улицей Пушкинской. Последствие происшествия горожане сняли на фото.



По словам жителей пятиэтажки, у женщины, которая живет на четвертом этаже загорелся телевизор. Горожанка тут же вызвала спасателей, а до их приезда пыталась ликвидировать возгорание своими силами.



-Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС быстро потушили технику. – отметили свидетели. – К счастью при пожаре никто не пострадал.