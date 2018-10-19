В центре Ростова мужчина получил огнестрельное ранение



фото: vk.com/rostovnetip

В Ростове-на-Дону мужчина получил огнестрельное ранение. ЧП произошло в районе дома № 136 на улице Красноармейской 21 октября около 9 часов.



По предварительной информации, на улице между двумя мужчинами вспыхнула ссора. В разгар конфликта один из них выхватил пистолет и выстрелил в другого. После содеянного преступник скрылся. Очевидцы происшествия вызвали полицию.



Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением. Его нынешнее состояние неизвестно.



- По факту происшествия сейчас проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ростовской области, - личность стрелявшего устанавливается.