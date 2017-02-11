В центре Ростова маршрутка врезалась в иномарку





В Ростове маршрутное такси столкнулось с иномаркой. ДТП произошло 11 февраля в начале третьего дня на проспекте Театральном в районе дома № 47.

- По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» не справился с управлением и врезался в автомобиль «Хёндай Акцент», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – В результате аварии пострадал 20-летний пассажир легкового автомобиля.



По словам свидетелей происшествия, молодой человек, находившийся в салоне легковушки, сильно рассек лоб.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.