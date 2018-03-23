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В центре Ростова ликвидируют крупный пожар в жилом доме

В центре Ростова ликвидируют крупный пожар в жилом доме
В центре Ростова на улице Социалистической ликвидируют крупный пожар в жилом доме. Возгорание произошло в четырехэтажном старом доме № 128 около 20 часов 26 марта. Очаг возгорания находился на третьем этаже в одной из квартир.

По информации донского управления МЧС, к 22 часам огонь распространился на площадь 150 квадратных метров.
- В тушении задействованы 65 спасателей и 17 единиц техники, - сообщили в ведомстве. - Информация уточняется.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за крупного пожара движение по улице Социалистической перекрыто.

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