В центре Ростова ликвидируют крупный пожар в жилом доме



В центре Ростова на улице Социалистической ликвидируют крупный пожар в жилом доме. Возгорание произошло в четырехэтажном старом доме № 128 около 20 часов 26 марта. Очаг возгорания находился на третьем этаже в одной из квартир.



По информации донского управления МЧС, к 22 часам огонь распространился на площадь 150 квадратных метров.

- В тушении задействованы 65 спасателей и 17 единиц техники, - сообщили в ведомстве. - Информация уточняется.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за крупного пожара движение по улице Социалистической перекрыто.