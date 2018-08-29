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В центре Ростова из-за аварии с участием военного КамАЗа образовалась пробка

В центре Ростова из-за аварии с участием военного КамАЗа образовалась пробка

Вечером в пятницу, 31 августа, и без того непростую ситуацию на дорогах Ростова усугубила авария.

На площади Гагарина произошло ДТП с участием военного КамАЗа. Грузовик столкнулся с ехавшим впереди «Шевроле». Иномарка получила незначительные повреждения.

Участники аварии заняли одну полосу движения. В результате на проспекте Михаила Нагибина образовалась пробка. Скорость движения на этом участке не превышает 5-7 км/ч.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение также затруднено на проспекте Ворошиловском, улицах Текучева и Варфоломеева.

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