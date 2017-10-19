В центре Ростова из трамвая повалил дым



В центре Ростова из трамвая повалил дым. Инцидент произошел утром 21 октября в районе Театральной площади.



Как рассказал очевидец, он проезжал на своем автомобиле, когда общественный транспорт задымился. Женщина-водитель трамвая, заметив поломку, остановилась, и все пассажиры покинули салон. Никто из них не пострадал.



Вероятно, автобус задымился из-за неисправности двигателя. К слову, это уже вторая серьезная поломка общественного транспорта за последнюю неделю. Буквально на днях в Ростове горел автобус.