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В центре Ростова из трамвая повалил дым

В центре Ростова из трамвая повалил дым
В центре Ростова из трамвая повалил дым. Инцидент произошел утром 21 октября в районе Театральной площади.

Как рассказал очевидец, он проезжал на своем автомобиле, когда общественный транспорт задымился. Женщина-водитель трамвая, заметив поломку, остановилась, и все пассажиры покинули салон. Никто из них не пострадал.

Вероятно, автобус задымился из-за неисправности двигателя. К слову, это уже вторая серьезная поломка общественного транспорта за последнюю неделю. Буквально на днях в Ростове горел автобус.

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