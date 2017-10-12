Авторизация

Регистрация


  • USD 57.62
  • EUR 68.14
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В центре Ростова горит дом довоенной постройки

В центре Ростова горит дом довоенной постройки
В центре Ростова на улице Шаумяна горит дом довоенной постройки.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме № 110 поступило 14 октября в 11:34. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. Прибывшие пожарные в 12:00 присвоили пожару второй ранг сложности. В 12:11 спасатели локализовали возгорание на площади 10 кв. м.
- Происходит скрытое горение внутри перекрытий, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Работают три звена газодымозащитной службы.

Из дома эвакуированы 27 человек. В тушении задействованы 56 человек и 16 единиц техники. Место происшествия оцеплено. Полицейские осуществляют отвод транспорта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.