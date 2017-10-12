В центре Ростова горит дом довоенной постройки



В центре Ростова на улице Шаумяна горит дом довоенной постройки.



Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме № 110 поступило 14 октября в 11:34. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. Прибывшие пожарные в 12:00 присвоили пожару второй ранг сложности. В 12:11 спасатели локализовали возгорание на площади 10 кв. м.

- Происходит скрытое горение внутри перекрытий, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Работают три звена газодымозащитной службы.



Из дома эвакуированы 27 человек. В тушении задействованы 56 человек и 16 единиц техники. Место происшествия оцеплено. Полицейские осуществляют отвод транспорта.



