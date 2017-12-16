В центре Ростова горела кровля многоэтажки



Фото: Crimea.ria.ru



В центре Ростова на улице Пушкинской горела кровля многоэтажного дома.



Пожар произошёл 19 декабря около восьми часов утра в доме № 80. Огнём была охвачена крыша здания на площади 30 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на тушение выехали 19 спасателей и четыре пожарных машины.



Возгорание полностью ликвидировали примерно через час. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.