В центре Ростова девушка вышла к курьеру и пропала





В центре Ростова пропала девушка. О том, где находится 25-летняя Мария Лыткина, ничего не известно уже вторые сутки. Друзья ростовчанки считают, что её похитили.



По словам близких, около двух часов дня 18 апреля Мария вышла с работы на пересечении улицы Красноармейской и переулка Газетного, чтобы забрать посылку у курьера. Но обратно ростовчанка не вернулась. С этого момента она не выходит на связь, её телефон выключен.



По камерам уличного видеонаблюдения родные пропавшей установили, что она села в белую «Тойоту Рав 4» без номеров. Друзья утверждают, что девушка никуда не собиралась уезжать и вскоре должна была вернуться в офис. По всей видимости, Маша села в машину, ничего не подозревая. Как говорят знакомые, звонок от курьера был предлогом, чтобы выманить её на улицу и затем похитить.



Как рассказала подруга Марии, родственники уже написали заявление в полицию об исчезновении. Параллельно знакомые и друзья пытаются сами вести поиски. Они просят всех, кто находился в момент пропажи девушки в районе здания табачной фабрики на улице Красноармейской, оттуда вышла Мария, связаться с ними.

- Сейчас у многих есть видеорегистраторы, если кто-либо располагает какой-нибудь информацией, просим связаться с нами, - написала подруга Марии Виктория.



Добавим, что в день пропажи Мария Лыткина была одета в чёрное платье и чёрные туфли на каблуке. У неё светло-русые волосы ниже плеч. Рост около - 160-163 сантиметров.



Связаться с друзьями девушки можно по телефону: 8-988-531-73-19 или написать сообщение Виктории: https://vk.com/viktor_st.