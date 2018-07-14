В центре Ростова автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте



В центре Ростова автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП случилось около 19 часов на пересечении улицы Максима Горького и переулка Крепостного.



По предварительной информации, пострадавший, не дойдя считанные метры до перехода, стал пересекать проезжую часть. Водитель «Тойоты» не сразу понял намерений мужчины. А когда понял, то не смог уйти от столкновения.



С травмой головы пешехода доставили в медицинское учреждение.