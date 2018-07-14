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В центре Ростова автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В центре Ростова автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте
В центре Ростова автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП случилось около 19 часов на пересечении улицы Максима Горького и переулка Крепостного.

По предварительной информации, пострадавший, не дойдя считанные метры до перехода, стал пересекать проезжую часть. Водитель «Тойоты» не сразу понял намерений мужчины. А когда понял, то не смог уйти от столкновения.

С травмой головы пешехода доставили в медицинское учреждение.

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