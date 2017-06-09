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В центре донской столицы вор-рецидивист украл из автомобиля 100 тысяч рублей

В центре донской столицы вор-рецидивист украл из автомобиля 100 тысяч рублей
В центре донской столицы из припаркованного автомобиля украли сумку с кругленькой суммой. Происшествие случилось 8 июня на улице Красноармейской. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

По словам владельца иномарки, он припарковал «Тойоту» неподалеку от одного из магазинов, после чего отлучился. Когда горожанин вернулся обратно, то увидел, что боковое стекло со стороны водительского сиденья было разбито, а из салона пропало 100 тысяч рублей.

- 10 июня правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался 23-летний ростовчанин, который ранее уже был судим за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас в отношении подозреваемого снова возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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