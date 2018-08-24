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В центре донской столицы мужчина на иномарке сбил 42-летнего скутериста

В центре донской столицы мужчина на иномарке сбил 42-летнего скутериста
В центре Ростова-на-Дону произошла авария с участием скутера. Происшествие случилось около 18 часов 28 августа.

На пересечении улицы Московской и переулка Семашко столкнулись «Рено Логан» и скутер. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля не уступил дорогу скутеристу и врезался в него. От силы удара двухколесный транспорт отлетел на несколько метров.

- Пострадавшего 42-летнего владельца скутера доставили в больницу с травмами, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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