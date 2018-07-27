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В Центральноафриканской республике погиб ростовский кинорежиссер Александр Расторгуев

В Центральноафриканской республике погиб ростовский кинорежиссер Александр Расторгуев
В Центральноафриканской республике погиб ростовский кинорежиссер Александр Расторгуев. О смерти документалиста стало известно 31 июля.

Известно, что Александр отправился в ЦАР для съемок фильма о ЧВК Вагнера вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко. Они подошли к блок-посту, где их остановили. Что именно произошло дальше неизвестно, однако никто из троих не выжил.

Александр Расторгуев родился в Ростове-на-Дону в 1971 году. Окончил РГУ и Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Жил и работал в Ростове, в том числе и режиссером канала «Дон-ТР», откуда был уволен после съемок фильма «Чистый четверг».

Многие друзья и знакомые режиссера опубликовали в социальных сетях скорбные посты в связи с безвременной кончиной режиссера

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