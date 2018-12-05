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В больнице скорой помощи Таганрога случился пожар

В больнице скорой помощи Таганрога случился пожар
В БСМП Таганрога 5 декабря произошёл пожар. Возгорание случилось в медучреждении на Большом проспекте в начале пятого вечера.

Очаг пожара находился на втором этаже здания. В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что на вызов прибыли 28 спасателей и девять единиц техники.
- Площадь возгорания составила два квадратных метра, - уточнили в спасательном ведомстве.

По словам пациентов больницы, людей из помещения стали эвакуировать только спустя 20 минут после начала задымления.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают эксперты Госпожнадзора.

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