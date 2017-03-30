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В больнице Ростова скончалась пожилая женщина, пострадавшая в пожаре

В больнице Ростова скончалась пожилая женщина, пострадавшая в пожаре

В больнице Ростова скончалась 77-летняя женщина, пострадавшая накануне в пожаре.

Пенсионерка была госпитализирована с сильнейшими ожогами. Как ранее писал Rostov.ru, в пожаре погиб 46-летний сын пожилой ростовчанки. Жильцы дома, в котором произошло возгорание, рассказали, что виновником происшествия мог стать сам погибший мужчина. По предварительной информации, пьяный житель четырёхэтажного дома облил себя ацетоном, а потом поджог. Пламя распространилось на площадь 35 кв.м.

Спасти мужчину не удалось. Его 77-летнюю мать доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Известно, что ростовчанин нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Напомним, пожар произошёл на проспекте 40-летния Победы в четырёхэтажном доме. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 31 марта в 15:39. С огнём боролись 26 спасателей и семь единиц техники.

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