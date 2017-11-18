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В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются мокрый снег и гололед

В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются мокрый снег и гололед
В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются мокрый снег и гололед. Изменение погодных условий прогнозируют 23 и 24 ноября на территории региона.

По информации пресс-службы Управления ГО и ЧС по Ростовской области, на Дону ожидается мокрый снег и гололед. В связи с этим водителей предупреждают об опасности на дорогах. Им стоит быть предельно внимательными за рулем. Так же из-за гололеда могут травмироваться и пешеходы, которым так же следует проявлять осторожность.

Помимо этого в управлении напоминают и о высокой вероятности возникновения пожаров в домах из-за начала отопительного периода. Поэтому жителям Ростова и области рекомендуется с осторожностью использовать обогреватели, разжигать камины и так далее.

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