В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются мокрый снег и гололед



В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются мокрый снег и гололед. Изменение погодных условий прогнозируют 23 и 24 ноября на территории региона.



По информации пресс-службы Управления ГО и ЧС по Ростовской области, на Дону ожидается мокрый снег и гололед. В связи с этим водителей предупреждают об опасности на дорогах. Им стоит быть предельно внимательными за рулем. Так же из-за гололеда могут травмироваться и пешеходы, которым так же следует проявлять осторожность.



Помимо этого в управлении напоминают и о высокой вероятности возникновения пожаров в домах из-за начала отопительного периода. Поэтому жителям Ростова и области рекомендуется с осторожностью использовать обогреватели, разжигать камины и так далее.