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В Белой Калитве мужчина снимал на видео сексуальные издевательства над внучкой

В Белой Калитве мужчина снимал на видео сексуальные издевательства над внучкой
В Белой Калитве 58-летний мужчина записывал на видео сексуальные издевательства над внучкой. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, Сергей С. в течение двух месяцев заставлял 6-летнюю девочку удовлетворять его сексуальные желания. Когда никто не видел, мужчина в игровой форме заставлял Соню трогать его гениталии, лапал ребенка за интимные места и прикасался к малышке языком. Все свои действия с девочкой он снимал на камеру.

Когда летние каникулы закончились, родители Сони приехали в Белую Калитву и увезли ребенка домой, в Санкт-Петербург. О том, что педофил творил с внучкой, стало известно совершенно случайно. Сергей потерял камеру с записями. Ее нашел местный житель и отнес в полицию.

Предполагаемого преступника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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