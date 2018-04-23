В Белой Калитве 83-летняя пенсионерка скончалась в очереди в поликлинику



В Белой Калитве Ростовской области 83-летняя пенсионерка скончалась в очереди в регистратуру. Трагическое происшествие случилось 23 апреля примерно в 7 часов утра.



Как сообщает издание DonDay.ru, женщина страдала от многих хронических заболеваний. Утром она пришла на прием к своему врачу. Когда пенсионерка подошла в регистратуру за документами, то ей стало плохо. Женщина упала на пол. Он умерла практически мгновенно. Даже если бы женщину сразу же отправили в реанимацию, то спасти ее бы не удалось.



В поликлинике ЦРБ Белой Калитвы происшествие комментировать отказались.