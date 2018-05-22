В Батайске водитель на тротуаре сбил первоклассницу с мамой, девочка погибла





В Батайске водитель сбил маму с первоклассницей. В результате ДТП девочка погибла, женщина госпитализирована.



Трагедия произошла 24 мая около 9:40 в районе дома № 141 по улице Коммунистической. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, на данный момент известно, что водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил женщину с девочкой, которые стояли на тротуаре около пешеходного перехода.

- Девочка погибла на месте, женщина и водитель «ВАЗа» доставлены в больницу, - добавили в донской Госавтоинспекции. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Добавим, что сегодня, 24 мая в школах Ростовской области проходят последние звонки. Вероятнее всего, батайчанка с дочкой как раз шли на праздничную линейку.



