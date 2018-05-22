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В Батайске водитель «копейки» пострадал при ДТП

В Батайске водитель «копейки» пострадал при ДТП
В Батайске произошло ДТП с участием ВАЗа и «БМВ». Авария случилась около 22 часов 23 мая.

По предварительным данным, 19-летний парень ехал на «БМВ» по улице Куйбышева. Когда зажегся красный сигнал светофора, водитель не остановился и продолжил движение. В это время 44-летний шофер «ВАЗ-2101» начал движение по улице 50 лет Октября. На пересечении улиц авто столкнулись.

- В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - С травмами его доставили в больницу.

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