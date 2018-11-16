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В Батайске во время пожара в коллекторе погиб мужчина

В Батайске во время пожара в коллекторе погиб мужчина
В городе Батайске Ростовской области мужчина погиб по время пожара. Огонь разгорелся около 22 часов в железобетонном коллекторе на улице Гайдара 18 ноября.

Мужчина хотел согреться холодным вечером, поэтому развёл костёр в коллекторе. Из-за неосторожного обращения огонь распространился на площади пять квадратных метров.

Прохожие увидели дым, валящий из сооружения, и вызвали спасателей.

- В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировать возгорание удалось около 22:30. На месте ЧП спасатели обнаружили тело мужчины. Он умер от отравления угарным газом.

Личность погибшего в данный момент устанавливается. Скорее всего, он был бездомным.

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