В Батайске во время пожара в коллекторе погиб мужчина



В городе Батайске Ростовской области мужчина погиб по время пожара. Огонь разгорелся около 22 часов в железобетонном коллекторе на улице Гайдара 18 ноября.



Мужчина хотел согреться холодным вечером, поэтому развёл костёр в коллекторе. Из-за неосторожного обращения огонь распространился на площади пять квадратных метров.



Прохожие увидели дым, валящий из сооружения, и вызвали спасателей.



- В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Ликвидировать возгорание удалось около 22:30. На месте ЧП спасатели обнаружили тело мужчины. Он умер от отравления угарным газом.



Личность погибшего в данный момент устанавливается. Скорее всего, он был бездомным.