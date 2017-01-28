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В Батайске в пожаре в многоэтажке пострадала пенсионерка

В Батайске в пожаре в многоэтажке пострадала пенсионерка

В Батайске в пожаре в Авиагородке пострадала 75-летняя женщина.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме № 25.
- Сообщение о пожаре поступило в 7.06. Горела квартира на пятом этаже на площади 50 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов подъезда. В 7.19 возгорание было локализовано, а в 7.27 полностью ликвидировано.

В результате происшествия пострадала пенсионерка. У женщины ожоги лица и тела. Батайчанку госпитализировали в ЦГБ Батайска.
В тушении были задействованы четыре единицы техники и 15 спасателей.

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