В Батайске в ДТП погибла 17-летняя девушка





В Батайске в результате аварии погибла 17-летняя девушка. ДТП произошло утром 13 февраля на улице Тельмана.

- По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справился с управлением и въехал в дерево, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате чего, 17-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

