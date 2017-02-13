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В Батайске в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Батайске в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Батайске в результате аварии погибла 17-летняя девушка. ДТП произошло утром 13 февраля на улице Тельмана.
- По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справился с управлением и въехал в дерево, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате чего, 17-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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