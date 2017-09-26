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В Батайске сгорел строительный вагончик

В Батайске сгорел строительный вагончик
В Батайске сгорел строительный вагончик. Возгорание произошло 28 сентября на улице Ясеневая.

Сообщение о происшествии поступило на пуль пожарной охраны в 16:38. Огонь распространился на площадь 12 кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.
- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.

На тушение выезжали две единицы техники и восемь спасателей. Пожар был ликвидирован в 16:54.

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