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В Батайске разыскивают пропавшего 28-летнего парня

В Батайске разыскивают пропавшего 28-летнего парня

В городе Батайске Ростовской области пропал 28-летний молодой человек. Сейчас его разыскивают родные, волонтеры и сотрудники полиции.

Павла Тучкова видели в последний раз 27 августа. Известно, что он был за рулем автомобиля «Хендай Акцент» серого цвета и имел при себе документы на свое имя.

Рост молодого человека около 190 сантиметров, телосложение среднее. У батайчанина тёмно-русые волосы, голубые глаза, на теле есть татуировки.

Всех, кто видел Павла Тучкова или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102.

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