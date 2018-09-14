В Батайске разыскивают пропавшего 28-летнего парня





В городе Батайске Ростовской области пропал 28-летний молодой человек. Сейчас его разыскивают родные, волонтеры и сотрудники полиции.



Павла Тучкова видели в последний раз 27 августа. Известно, что он был за рулем автомобиля «Хендай Акцент» серого цвета и имел при себе документы на свое имя.



Рост молодого человека около 190 сантиметров, телосложение среднее. У батайчанина тёмно-русые волосы, голубые глаза, на теле есть татуировки.



Всех, кто видел Павла Тучкова или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102.