В Батайске плюшевый медведь со «взрывчаткой» напугал горожан



В Батайске огромный плюшевый медведь со «взрывчаткой» напугал горожан. Подозрительную игрушку прохожие нашли днем 12 июня на улице Кирова.



Желтый мишка, который сидел на лавочке в центре города, держал в страхе жителей Батайска несколько часов. В итоге жители окрестных домов решили сообщить об опасной находке полицейским.



По указанному адресу спустя считанные минуты съехались оперативники, взрывотехники и бригада медиков. Спецслужбы оцепили территорию и обследовали медведя на предмет наличия взрывчатки.



- Опасения горожан не подтвердились, это была обычная игрушка, - сообщили в пресс-службе Донского главка. – Жизни людей ничего не угрожало.