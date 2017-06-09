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В Батайске плюшевый медведь со «взрывчаткой» напугал горожан

В Батайске плюшевый медведь со «взрывчаткой» напугал горожан
В Батайске огромный плюшевый медведь со «взрывчаткой» напугал горожан. Подозрительную игрушку прохожие нашли днем 12 июня на улице Кирова.

Желтый мишка, который сидел на лавочке в центре города, держал в страхе жителей Батайска несколько часов. В итоге жители окрестных домов решили сообщить об опасной находке полицейским.

По указанному адресу спустя считанные минуты съехались оперативники, взрывотехники и бригада медиков. Спецслужбы оцепили территорию и обследовали медведя на предмет наличия взрывчатки.

- Опасения горожан не подтвердились, это была обычная игрушка, - сообщили в пресс-службе Донского главка. – Жизни людей ничего не угрожало.

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