В Батайске парень пришёл в гости к знакомой и украл у неё дорогую цепочку



В Батайске полицейские задержали ростовчанина по подозрению в краже. Молодой человек украл у своей знакомой цепочку стоимостью 70 тысяч рублей.



В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила о пропаже. Как выяснилось, к женщине в гости пришёл знакомый. Когда она отвлеклась, он увидел ювелирное изделие и спрятал его себе в карман. Затем злоумышленник сдал его в ломбард.



Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Ростова.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Также выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков.