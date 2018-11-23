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В Батайске парень пришёл в гости к знакомой и украл у неё дорогую цепочку

В Батайске парень пришёл в гости к знакомой и украл у неё дорогую цепочку
В Батайске полицейские задержали ростовчанина по подозрению в краже. Молодой человек украл у своей знакомой цепочку стоимостью 70 тысяч рублей.

В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила о пропаже. Как выяснилось, к женщине в гости пришёл знакомый. Когда она отвлеклась, он увидел ювелирное изделие и спрятал его себе в карман. Затем злоумышленник сдал его в ломбард.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Ростова.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Также выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков.

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