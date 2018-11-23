В Батайске мужчина украл у посетителя кафе телефон и продал его на улице



В городе Батайске Ростовской области мужчина ограбил посетителя кафе. Инцидент произошёл 25 ноября на улице Ленина.



В отдел полиции обратился местный житель и рассказал, что у него в кафе украли телефон. В заведении к нему подошёл неизвестный, ударил по лицу и выхватил гаджет. Затем грабитель выбежал на улицу. Стоимость ущерба составила 14 тысяч рублей.



В ходе следствия правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. Выяснилось, что злоумышленник продал украденный телефон своему знакомому на улице.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Помимо этого, удалось установить, что батайчанин ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилование.