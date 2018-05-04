В Батайске мужчина без определенного места жительства забил до смерти собутыльницу



В Батайске 36-летний мужчина до смерти забил свою собутыльницу. Трагедия, унесшая жизнь женщины произошла 4 мая.



По версии СУ СК по Ростовской области, в тот день знакомые распивали спиртное в центральном парке. В какой-то момент между подвыпившими товарищами началась ссора. Когда все аргументы в споре кончились пьяный мужчина принялся избивать пенсионерку. От полученных повреждений она скончалась на месте. После преступления, злоумышленник сбежал.



- По горячим следам подозреваемый был задержан, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».