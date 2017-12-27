В Батайске молодой человек угнал «пятерку» и попал на ней в ДТП



В Батайске парень угнал «пятерку» и попал на ней в ДТП. Злоумышленника задержали 27 декабря.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 28-летний житель Новочеркасска приехал в гости к своему приятелю. Воспользовавшись тем, что хозяин дома лег спать, молодой человек забрал ключи и похитил автомобиль «ВАЗ-2105». Находясь за рулем, парень не справился с управлением и влетел в забор частного дома.



– После столкновения подозреваемый скрылся с места происшествия, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Ему грозит до пяти лет тюрьмы.