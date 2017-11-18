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В Батайске местный житель убил невестку и своего сына

В Батайске местный житель убил невестку и своего сына
В Батайске 55-летний местный житель убил невестку и сына. Трагедия произошла в доме подозреваемого вечером 19 ноября.

Между родственниками произошёл конфликт. В пылу ссоры мужчина схватил нож и ударил им сначала невестку, а потом сына. 31-летняя девушка скончалась от ранений в тот же день, а её 33-летний муж умер позднее в больнице. На теле погибшей следователи позже насчитали семь ножевых ранений, а не теле молодого человека – не менее пяти.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Покушение на убийство», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

На месте происшествия следователь изъял орудие преступления – нож и другие предметы. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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