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В Батайске иномарка провалилась в водосточную канаву

В Батайске иномарка провалилась в водосточную канаву

В Батайске на пересечении улиц Клары Цеткин и Кооперативной иномарка провалилась в водосточную яму. Дорожный инцидент произошёл 31 января около 8 часов утра.

По словам очевидцев происшествия, водитель «Ауди» не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на обочину. Переехав бордюр, кроссовер провалился в водосточную канаву передними колесами, а задние в результате повисли в воздухе.

Чтобы вытащить иномарку из ямы, потребовалась помощь спецтехники.

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