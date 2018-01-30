В Батайске иномарка провалилась в водосточную канаву





В Батайске на пересечении улиц Клары Цеткин и Кооперативной иномарка провалилась в водосточную яму. Дорожный инцидент произошёл 31 января около 8 часов утра.



По словам очевидцев происшествия, водитель «Ауди» не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на обочину. Переехав бордюр, кроссовер провалился в водосточную канаву передними колесами, а задние в результате повисли в воздухе.



Чтобы вытащить иномарку из ямы, потребовалась помощь спецтехники.