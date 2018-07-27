В Батайске грузовик протаранил кирпичный забор





Водитель грузовика протаранил кирпичный забор в Батайске. Предположительно, мужчина был пьян.



ДТП произошло вечером 29 июля на улице Энгельса. По предварительной информации, водитель «Мерседес-Бенц Атего» сел за руль в нетрезвом состоянии. В итоге он не справился с управлением и врезался в кирпичный забор одного из частных домов.

– В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД Ростовской области.

- В отношении водителя сотрудники составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

