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В Батайске грузовик протаранил кирпичный забор

В Батайске грузовик протаранил кирпичный забор

Водитель грузовика протаранил кирпичный забор в Батайске. Предположительно, мужчина был пьян.

ДТП произошло вечером 29 июля на улице Энгельса. По предварительной информации, водитель «Мерседес-Бенц Атего» сел за руль в нетрезвом состоянии. В итоге он не справился с управлением и врезался в кирпичный забор одного из частных домов.
– В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД Ростовской области.
- В отношении водителя сотрудники составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

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