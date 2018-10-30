В Батайске горит камышовое поле



Между Батайском и Ростовом загорелось поле камыша. Возгорание произошло 1 ноября ориентировочно в 13 часов.



Автомобилисты обратили внимание на черный дым, поднимающийся от поля недалеко от проезжей части. Оказалось, что горит камыш.



- Предварительная площадь возгорания — 500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Сейчас на месте ЧП работают пожарные. С огнем борются четыре человека.



Причина возгорания еще устанавливается. Ситуация может усложниться из-за сильных порывов ветра.