В Батайске горит камышовое поле
Между Батайском и Ростовом загорелось поле камыша. Возгорание произошло 1 ноября ориентировочно в 13 часов.
Автомобилисты обратили внимание на черный дым, поднимающийся от поля недалеко от проезжей части. Оказалось, что горит камыш.
- Предварительная площадь возгорания — 500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас на месте ЧП работают пожарные. С огнем борются четыре человека.
Причина возгорания еще устанавливается. Ситуация может усложниться из-за сильных порывов ветра.