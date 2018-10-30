Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске горит камышовое поле

В Батайске горит камышовое поле
Между Батайском и Ростовом загорелось поле камыша. Возгорание произошло 1 ноября ориентировочно в 13 часов.

Автомобилисты обратили внимание на черный дым, поднимающийся от поля недалеко от проезжей части. Оказалось, что горит камыш.

- Предварительная площадь возгорания — 500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные. С огнем борются четыре человека.

Причина возгорания еще устанавливается. Ситуация может усложниться из-за сильных порывов ветра.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.