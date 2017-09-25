В Батайске двое военнослужащих задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать пенсионерку



В Батайске двое военнослужащих задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать пенсионерку.



Вечером 22 сентября в Авиагородке неизвестный напал на 65-летнюю женщину. Мужчина пытался изнасиловать пенсионерку. В этот момент поблизости оказались двое военных, которые скрутили насильника и задержали его до приезда полицейских.

- В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушения на изнасилование», - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – В настоящее время он помещён под стражу.



Руководство донского СКР направило командирам войсковых частей, где проходят службу военнослужащие, письма с благодарностью за помощь в предотвращении тяжкого преступления.