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В Батайске двое военнослужащих задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать пенсионерку

В Батайске двое военнослужащих задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать пенсионерку
В Батайске двое военнослужащих задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать пенсионерку.

Вечером 22 сентября в Авиагородке неизвестный напал на 65-летнюю женщину. Мужчина пытался изнасиловать пенсионерку. В этот момент поблизости оказались двое военных, которые скрутили насильника и задержали его до приезда полицейских.
- В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушения на изнасилование», - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – В настоящее время он помещён под стражу.

Руководство донского СКР направило командирам войсковых частей, где проходят службу военнослужащие, письма с благодарностью за помощь в предотвращении тяжкого преступления.

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