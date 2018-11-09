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В Батайске двое погибли во время пожара

В Батайске двое погибли во время пожара
В Батайске в частном доме ночью произошел пожар. Возгорание началось в ночь на 12 ноября около 00:30.

На месте ЧП работали 20 спасателей и пять единиц техники. Пожар охватил площадь 200 квадратных метров. Потушить огонь удалось примерно за полтора часа.

Во время разбора завалов пожарные обнаружили тела двух погибших.

- Предположительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при использовании отопительного прибора кустарного производства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Личности погибших сейчас устанавливаются.

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