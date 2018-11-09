В Батайске двое погибли во время пожара



В Батайске в частном доме ночью произошел пожар. Возгорание началось в ночь на 12 ноября около 00:30.



На месте ЧП работали 20 спасателей и пять единиц техники. Пожар охватил площадь 200 квадратных метров. Потушить огонь удалось примерно за полтора часа.



Во время разбора завалов пожарные обнаружили тела двух погибших.



- Предположительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при использовании отопительного прибора кустарного производства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Личности погибших сейчас устанавливаются.