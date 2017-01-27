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В Батайске 42-летний мужчина убил ножом пенсионера

В Батайске 42-летний мужчина убил ножом пенсионера

В Батайске мужчина после совместного застолья зарезал 65-летнего пенсионера. Тело местного жителя с ножевыми ранениями обнаружили в его собственном доме 24 января.
- По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний ранее неоднократно судимый батайчанин, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - Подозреваемый вину признал и рассказал, что находился в гостях у потерпевшего, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта и драки он нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия.

Мужчина спрятал оружие преступления и скрылся с места убийства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

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