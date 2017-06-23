В Батайске 13-летний школьник ушёл из дома и не вернулся





В Батайске 13-летний школьник ушёл из дома и не вернулся. Денис Кузьменко пропал 25 июня.



Мальчик ушёл погулять и не вернулся. Вечером обеспокоенные родители стали искать его, но когда своими силами не смогли найти ребёнка, обратились в полицию.



Сейчас полицейские опрашивают знакомых Дениса и всех, с кем он общался накануне своего исчезновения. Патрулирующим нарядам полиции переданы приметы пропавшего.



В региональном МВД сообщили приметы ребенка. На вид ему - 13 лет, худощавого телосложения, рост - около 160 сантиметров, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза.

- Из особых примет: у школьника шрамы на левом запястье и на левом боку, - добавили в Донском главке.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где может находиться Денис Кузьменко или видел его, просят срочно сообщить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 02.