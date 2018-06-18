В бассейне в Ростовской области умерла 9-летняя школьница



В бассейне в Ростовской области умерла 9-летняя школьница. Трагическое происшествие случилось утром 19 июня в оздоровительном бассейне города Цимлянска.



Как рассказал источник издания, девочка пришла на занятия. Во время заплыва ей неожиданно стало плохо, и она ушла под воду. Ее вытащили на бортик, но спасти ребенка не удалось. Третьеклассница скончалась на месте.



- Девочку вытащили практически мгновенно, так что она не могла утонуть, - сообщил инсайдер.