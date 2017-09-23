В Азовском районе всю ночь тушили масштабный ландшафтный пожар



В Азовском районе всю ночь тушили масштабный ландшафтный пожар. Возгорание произошло вечером 24 сентября рядом с садовым товариществом «Рыбник».



Сообщение о загорании сухой растительности поступило на пульт пожарной охраны в 19:53. В 21:20 пожару был присвоен второй ранг сложности. Локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня спасателям удалось только к утру.

- В 06.42 пожар локализован. Площадь пожара уточняется, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Угрозы распространения огня на жилые дома нет.



В происшествии никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте пожара. К тушению привлечены 112 человек и 17 единиц техники. Обстановка уточняется.