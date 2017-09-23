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В Азовском районе всю ночь тушили масштабный ландшафтный пожар

В Азовском районе всю ночь тушили масштабный ландшафтный пожар
В Азовском районе всю ночь тушили масштабный ландшафтный пожар. Возгорание произошло вечером 24 сентября рядом с садовым товариществом «Рыбник».

Сообщение о загорании сухой растительности поступило на пульт пожарной охраны в 19:53. В 21:20 пожару был присвоен второй ранг сложности. Локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня спасателям удалось только к утру.
- В 06.42 пожар локализован. Площадь пожара уточняется, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

В происшествии никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте пожара. К тушению привлечены 112 человек и 17 единиц техники. Обстановка уточняется.

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