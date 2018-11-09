В Азовском районе в мусорном контейнере нашли тело младенца



Мёртвого месячного мальчика обнаружили на свалке в поселке Овощном 11 ноября.



На теле малыша были следы побоев. В ходе проверки следователи выяснили, что к убийству ребёнка причастна его 22-летняя мать.



Стало известно, что 10 ноября девушка несколько раз ударила плачущего сына по голове. После ударов младенец перестал плакать и вообще подавать признаки жизни. Тогда детоубийца вынесла его тело на улицу и выкинула в мусорный контейнер рядом с домом.



По словам матери, она ударила мальчика ладонью, чтобы тот не плакал.



Следствие назначило экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства гибели ребёнка. Также будет проводиться комплексная психолого-психиатрическая проверка азовчанки.



- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.



Расследование дела в данный момент продолжается.