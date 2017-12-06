В Азовском районе поезд насмерть сбил мужчину



Фото: Pravda-tv.ru



В Азовском районе поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла вблизи хутора Бурхановка, на 1 393-м километре перегона станций Каяла - Степная Северо-Кавказской железной дороги.



7 декабря около 19 часов локомотивная бригада заметила пешехода, идущего вдоль железной дороги. Машинист подал сигналы, но мужчина не отреагировал. Тогда было применено экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте. - Устанавливается личность погибшего, проводятся проверочные мероприятия.



В ведомстве добавили, что на вид погибшему мужчине - 40-60 лет.