В Азовском районе отыскали подростков, пропавших в Батайске



В Азовском районе отыскали подростков, пропавших в Батайске. 3 июля нашли 14-летнего Данила Ч. и его 17-летнюю подругу Дарью М. Подростки прятались в заброшенном доме.



- В результате реализованных мероприятий полицейские отыскали школьников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сотрудники правоохранительных органов провели с ребятами профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.



В Донском главке отметили, что противоправных действий в отношении школьников не совершалось.