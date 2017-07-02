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В Азовском районе отыскали подростков, пропавших в Батайске

В Азовском районе отыскали подростков, пропавших в Батайске
В Азовском районе отыскали подростков, пропавших в Батайске. 3 июля нашли 14-летнего Данила Ч. и его 17-летнюю подругу Дарью М. Подростки прятались в заброшенном доме.

- В результате реализованных мероприятий полицейские отыскали школьников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сотрудники правоохранительных органов провели с ребятами профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций.

В Донском главке отметили, что противоправных действий в отношении школьников не совершалось.

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