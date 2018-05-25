В Азове водитель «Волги» на «зебре» сбил 8-летнего школьника
На Дону водитель «Волги» на «зебре» сбил 8-летнего школьника. ДТП произошло в Азове 26 мая на пересечении улицы Ленина и переулка Социалистического.
По словам начальника отдела пропаганды отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, 73-летний водитель отечественного авто допустил наезд на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.