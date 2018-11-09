В Азове водитель ВАЗа перевернулся, уходя от полицейской погони: видео



В Азове водитель ВАЗа-2112 пытался сбежать от сотрудников ГИБДД и перевернулся на машине. Авария произошла 10 ноября на улице Васильева.



Нарушитель ехал по городу с бешеной скоростью. Его преследовала полицейская машина, но он не собирался останавливаться и мчался дальше. На улице Васильева водитель потерял управление. Машина неожиданно свернула на встречную полосу, вылетела на тротуар и перевернулась вверх дном. При этом авто вырвало из земли дорожный знак, можжевеловый куст и едва не задавило женщину, которая шла по тротуару.



