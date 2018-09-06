В Азове водитель иномарки попал в ДТП и попытался сбежать



В Азове произошло ДТП с участием иномарки. Авария случилась около 10 часов утра на пересечении улицы Пирогова и переулка Красноармейского.



По словам местных жителей, мужчина на автомобиле марки «БМВ» не справился с управлением и влетел в столб. От удара машина загорелась, а водитель, вместо того чтобы потушить пламя, попытался сбежать с места происшествия.



- Далеко ему убежать не удалось, - отметил очевидец ЧП Сергей К. - Полицейские задержали беглеца в соседнем дворе.



К счастью, шофер иномарки отделался ушибами и ссадинами. Машина получила серьезные технические повреждения и восстановлению не подлежит.