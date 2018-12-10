В Азове во время пожара на даче погиб пенсионер



В Азове при пожаре в дачном доме погиб 65-летний мужчина. Трагедия произошла ночью 11 декабря в ДНТ «Мичуринец».



Возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнём. Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара составила 20 квадратных метров.



- В тушении участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Ликвидировав пламя, пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он скончался из-за отравления продуктами горения.