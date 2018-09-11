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В Азове в столкновении авто и мотоцикла пострадали двое

В Азове в столкновении авто и мотоцикла пострадали двое
В городе Азове, что в Ростовской области, в столкновении «Форда Фокуса» и мотоцикла пострадали водитель и пассажир «железного коня». ДТП произошло 12 сентября на пересечении улиц Московской и Измайлова.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Хонда».

В результате аварии получили травмы водитель мотоцикла и его 39-летняя пассажирка.

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