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В Азове в пожарном резервуаре нашли тело женщины, связанное скотчем и проводами

В Азове в пожарном резервуаре нашли тело женщины, связанное скотчем и проводами

В Азове в пожарном резервуаре на переулке Литейном нашли тело женщины. Страшную находку обнаружил местный житель 24 февраля около четырех часов дня.
- Тело было завернуто в ткань, обвязано в районе ног отрезком электрического провода, а в области шеи – скотчем,- рассказали в пресс-службе Следственного управления по Ростовской области.- Предварительной причиной смерти явилась механическая асфиксия при сдавлении органов шеи.

Личность погибшей уже установлена. Ей было 53 года, она жила в селе Александровка Азовского района.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.

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