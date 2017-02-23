В Азове в пожарном резервуаре нашли тело женщины, связанное скотчем и проводами





В Азове в пожарном резервуаре на переулке Литейном нашли тело женщины. Страшную находку обнаружил местный житель 24 февраля около четырех часов дня.

- Тело было завернуто в ткань, обвязано в районе ног отрезком электрического провода, а в области шеи – скотчем,- рассказали в пресс-службе Следственного управления по Ростовской области.- Предварительной причиной смерти явилась механическая асфиксия при сдавлении органов шеи.



Личность погибшей уже установлена. Ей было 53 года, она жила в селе Александровка Азовского района.



Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.