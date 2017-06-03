В Азове при пожаре в трехэтажке пострадали две женщины





В Азове при пожаре в трехэтажке пострадали две женщины. Возгорание в доме № 26 на улице Мира произошло днем 5 июня.

- Комната горела на площади 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Две женщины, которые находились в помещении с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу.



Горожане отмечают, что у хозяйки квартиры взорвался телевизор. Это и стало причиной пожара. Пламя с техники перебросилось на шторы и тюль.



При этом, спасателям за 15 минут удалось ликвидировать возгорание. В тушении принимали участие две единицы техники и 12 человек личного состава.



