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В Азове при пожаре в трехэтажке пострадали две женщины

В Азове при пожаре в трехэтажке пострадали две женщины

В Азове при пожаре в трехэтажке пострадали две женщины. Возгорание в доме № 26 на улице Мира произошло днем 5 июня.
- Комната горела на площади 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Две женщины, которые находились в помещении с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу.

Горожане отмечают, что у хозяйки квартиры взорвался телевизор. Это и стало причиной пожара. Пламя с техники перебросилось на шторы и тюль.

При этом, спасателям за 15 минут удалось ликвидировать возгорание. В тушении принимали участие две единицы техники и 12 человек личного состава.

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